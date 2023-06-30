اكتمال جاهزية طرق المدينة المنورة لاستقبال ضيوف الرحمن

أعلنت الهيئة العامة للطرق، اكتمال جاهزية كافة طرق المدينة المنورة؛ استعدادًا لاستقبال ضيوف الرحمن بعد أداء مناسكهم؛ حيث أعلنت الهيئة تنفيذ منظومة النقل للعديد من الأعمال التي تضمن سلامة وجودة وجاهزية شبكة طرق المدينة المنورة، ومن الأعمال المنفذة إصلاح الطبقة الإسفلتية بحوالى 405 كم، بالإضافة إلى تنفيذ دهانات الطرق بحوالى 514 كم، كما تم إصلاح فواصل التمدد بحوالى 5 آلاف متر طولي، مع تنفيذ الحواجز المعدنية بحوالى 33 ألف متر طولي، كما تم تنفيذ الحواجز الخرسانية بحوالى 135 ألف متر طولي، مع تنفيذ السياج عالي الشد بحوالى 38 ألف متر طولي، كما تم العمل على إصلاح 36 تقاطعًا، بالإضافة إلى معالجة 31 موقعًا من النقاط السوداء.