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مُخبأة داخل إرسالية "أقمشة".. جمرك ميناء جدة يُحبط تهريب 480 ألف حبة محظورة

القبض على مستقبليْها بالتنسيق بين "الزكاة والضريبة والجمارك" و"مكافحة المخدرات"
مُخبأة داخل إرسالية "أقمشة".. جمرك ميناء جدة يُحبط تهريب 480 ألف حبة محظورة
ذياب الشمري
ذياب الشمري

نجحت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في ميناء جدة الإسلامي في إحباط محاولة تهريب 480,000 حبة خاضعة للرقابة الطبية، وذلك بعد العثور عليها مُخبأة في إرسالية وردت إلى المملكة عبر الميناء.

وأوضحت الهيئة أنه وردت إرسالية عبارة عن "أقمشة" وعند خضوعها للإجراءات الجمركية والكشف عليها عبر التقنيات الأمنية، عثر على تلك الكمية من الحبوب مخبأة داخل الإرسالية.

وأفادت أنه بعد إتمام عملية الضبط، تم التنسيق مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات لضمان القبض على مستقبلي المضبوطات داخل المملكة، حيث تم القبض عليهما وهما شخصان.

وشددت على أنها ماضية في إحكام الرقابة الجمركية على واردات وصادرات المملكة، وتقف بالمرصاد أمام محاولات أرباب التهريب، وذلك تحقيقًا لأبرز ركائز استراتيجيتها المتمثلة في تعزيز أمن وحماية المجتمع بالحد من محاولات تهريب مثل هذه الآفات وغيرها من الممنوعات.

ودعت الهيئة الجميع إلى الإسهام في مكافحة التهريب لحماية المجتمع والاقتصاد الوطني، من خلال التواصل معها على الرقم المخصص للبلاغات الأمنية (1910) أو عبر البريد الإلكتروني 1910@zatca.gov.sa والرقم الدولي (00966114208417).

وأكدت أنها تقوم من خلال هذه القنوات باستقبال البلاغات المرتبطة بجرائم التهريب ومخالفات أحكام نظام الجمارك الموحد وذلك بسرية تامة، مع منح مكافأة مالية للمُبلّغ في حال صحة معلومات البلاغ.

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