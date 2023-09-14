الأرصاد تطلق المرحلة الثانية من البرنامج التوعوي بالطقس والمناخ

يشار إلى أن المركز دشن البرنامج التوعوي والتثقيفي بالطقس والمناخ منطلقًا من المدينة المنورة؛ احتفالًا بمناسبة اليوم العالمي للأرصاد 2023م؛ حيث لاقى البرنامج صدى واسعًا، محقّقًا أهدافه في مرحلته الأولى.