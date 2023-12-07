"شرقية وغربية ومتذبذبة".. "الزعاق" يوضح كيف تؤثر دورة النجوم على حركة السحب صيفًا وشتاءً

وتابع في فيديو على حسابه في "إكس" أن الغربية هي السحب الماطرة التي تأتينا من هضبة البحيرات أو تخريجات من البحر الأحمر أو نشوءات من القيعان، والشرقية هي سحب عابرة تأتينا من المسطحات المائية في الخليج العربي، وهذا يكون في زدحة القيظ والثريا.