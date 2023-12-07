"شرقية وغربية ومتذبذبة".. "الزعاق" يوضح كيف تؤثر دورة النجوم على حركة السحب صيفًا وشتاءً

قال خبير الأرصاد الجوية الدكتور خالد الزعاق: إن السحب لها حركة والرياح لها اتجاه والنجوم لها دورة تسمى بالمواسم.
وأضاف "الزعاق" أن حركة السحب مرتبطة بالمواسم، فطوال المواسم الصيفية تأتينا السحب من الجهة الشرقية، والعكس شتاء، والربيعية والخريفية تكون السحب متذبذبة.
وتابع في فيديو على حسابه في "إكس" أن الغربية هي السحب الماطرة التي تأتينا من هضبة البحيرات أو تخريجات من البحر الأحمر أو نشوءات من القيعان، والشرقية هي سحب عابرة تأتينا من المسطحات المائية في الخليج العربي، وهذا يكون في زدحة القيظ والثريا.