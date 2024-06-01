46 مئوية.. الأحساء والصمان أعلى حرارة بالمملكة والسودة والقريات الأدنى
كشف المركز الوطني للأرصاد عن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة في المملكة اليوم السبت.
وأوضح المركز أن الأحساء والصمان سجلتا أعلى درجة حرارة 46 مئوية، فيما سجلت السودة والقريات أقل حرارة 16 درجة فقط.
وأضاف: أن درجات الحرارة الكبرى المتوقعة، اليوم، في المدينة المنورة والدمام والدهناء 45 مئوية، ومكة المكرمة والرياض والخرج وحفر الباطن والتنهات 44 درجة.
وحول درجات الحرارة الصغرى جاءت السودة والقريات في أدنى القائمة بـ16 درجة، تليها طريف 17 درجة، وأبها 20 مئوية، وتبوك 21 درجة.
وكان قد توقع المركز بمشيئة الله تعالى أن يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحدّ من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من منطقتَي مكة المكرمة والمدينة المنورة؛ تمتد لتشمل أجزاء من مناطق: تبوك، والجوف، وحائل، والقصيم، والرياض، والشرقية والحدود الشمالية.
في حين لا تزال الفرصة مهيأة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مرتفعات مناطق جازان، وعسير والباحة.