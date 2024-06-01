46 مئوية.. الأحساء والصمان أعلى حرارة بالمملكة والسودة والقريات الأدنى

وكان قد توقع المركز بمشيئة الله تعالى أن يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحدّ من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من منطقتَي مكة المكرمة والمدينة المنورة؛ تمتد لتشمل أجزاء من مناطق: تبوك، والجوف، وحائل، والقصيم، والرياض، والشرقية والحدود الشمالية.