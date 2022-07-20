"موسم المرزم".. "الزعاق" يكشف أسباب تراجع وقت الظهر تدريجيًّا خلال الفترة المقبلة

وأوضح في فيديو على حسابه بتويتر، أن أهم ميقات يُبنى عليه بقية مواقيت الصلاة، هو وقت الزوال "الظهر"، وخلال هذه الأيام سيكون وقت الظهر في أقصى حالاته وبعد أيام يبدأ بالتراجع؛ بسبب تراجع الشمس إلى مدار الجدي. ويستمر ذلك التراجع لمدة أربعة أشهر تقريبًا ليكون وقت الظهر في شهر أكتوبر في أبكر حالاته.