خلال أسبوع.. ضبط 13308 مخالفين لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود

أسفرت الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، التي تمّت في مناطق المملكة كافة، وذلك للفترة من 2 حتى 8 / 1 / 1445هـ، الموافق 20 حتى 26 / 7 / 2023م، عن ضبط (13308) مخالفين، منهم (7725) مخالفًا لنظام الإقامة، و(3427) مخالفًا لنظام أمن الحدود، و(2156) مخالفًا لنظام العمل.