تتصدّر عالمياً.. "الموارد البشرية" تحقّق أعلى مستوى في تقييم نضج إدارة المحافظ والبرامج والمشاريع

وتمّ تقييم الوزارة على ممارساتها في إدارة المحافظ والبرامج والمشاريع من خلال سبعة محاور رئيسة تشمل: الحوكمة التنظيمية، والرقابة الإدارية، وإدارة المنافع، وإدارة المخاطر، وإدارة اصحاب المصلحة، والإدارة المالية، وإدارة الموارد.