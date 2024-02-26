تتصدّر عالمياً.. "الموارد البشرية" تحقّق أعلى مستوى في تقييم نضج إدارة المحافظ والبرامج والمشاريع

قالت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، اليوم، إنها تمكنت من تحقيق المستوى الخامس في تقييم نضج إدارة المحافظ والبرامج والمشاريع P3M3؛ كأعلى الجهات تحقيقًا لهذا المستوى على الصعيد المحلي والإقليمي والدولي.
جاء ذلك وفق التقييم الصادر عن منظمة "أكسيلوس" البريطانية المتخصّصة عالمياً في هذا المجال.
وتمّ تقييم الوزارة على ممارساتها في إدارة المحافظ والبرامج والمشاريع من خلال سبعة محاور رئيسة تشمل: الحوكمة التنظيمية، والرقابة الإدارية، وإدارة المنافع، وإدارة المخاطر، وإدارة اصحاب المصلحة، والإدارة المالية، وإدارة الموارد.
واستطاعت الوزارة تحقيق هذا الإنجاز في ظل الجهود التطويرية المستمرة التي تبذلها لتطبيق أعلى المعايير في ممارسات إدارة وتنفيذ الإستراتيجيات، واتباع أفضل الممارسات العالمية، والتزامها بالتميز والجودة في إدارة المحافظ والبرامج والمشاريع وذلك لتحقيق إستراتيجية الوزارة والمساهمة في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030.