نيودلهي.. "وزير الخارجية" يلتقي نظيره الإسباني

الْتقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، نظيره الإسباني خوسيه مانويل ألباريس، على هامش اجتماع وزراء خارجية دول مجموعة العشرين المنعقد في جمهورية الهند.