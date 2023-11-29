"العناية بشؤون الحرمين" تستهدف أكثر من مليون متطوع لخدمة قاصدي المسجد الحرام

ويتم العمل على تحديد الاحتياج لإيجاد فرص تطوعية جديدة واستقطاب أكبر شريحة ممكنة للوصول إلى فئات المجتمع المختلفة، وأيضًا تنسيق الأعمال التطوعية والمواثيق وعقد الشراكات المجتمعية التي تعود بالنفع على قاصدي البيت العتيق، من خلال إنشاء قاعدة بيانات للمتطوعين لتسهيل عملية البحث والاستقطاب والتواصل مع المتطوعين، ويتم العمل على تنظيم زيارات للمرضى في المستشفيات، ودور المسنين والرعاية ودار الأيتام.