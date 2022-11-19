اعتماد مجمع الملك فيصل الطبي بالطائف مركزًا لزراعة القوقعة

حصل مركز زراعة القوقعة بمجمع الملك فيصل الطبي بالطائف، على شهادة اعتماد من الإدارة العامة للمراكز المتخصصة والأطباء الزائرين بوزارة الصحة، عقب اجتياز عملية التقييم التي أجرتها اللجنة المكلفة، والنجاح في تطبيق المعايير المعتمدة في وزارة الصحة، والتي على إثرها تم منح شهادة الاعتماد لتشغيل مركز زراعة القوقعة، والتي تشمل خدمات تأهيل ما بعد الزراعة من الفئة "B" لمدة سنتين.