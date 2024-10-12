تحت شعار "انسجام عالمي".. "الإعلام" تطلق مبادرة لتعزيز التواصل مع المقيمين في المملكة الأربعاء المقبل

ويتضمن المسار إقامة فعاليات ضمن موسم الرياض من خلال شراكة بين وزارة الإعلام والهيئة العامة للترفيه وتستهدف 9 ثقافات مختلفة، تمثل دول: الهند، الفلبين، إندونيسيا، باكستان، اليمن، السودان، الأردن، لبنان، سوريا، بنغلاديش، ومصر، وتشمل تنظيم حفلات غنائية، وعروضًا متجولة، وفقرات عائلية ثقافية وترفيهية، إضافة إلى الأطعمة الشعبية والحرف اليدوية المتنوعة، بحضور ومشاركة المواطنين والمقيمين من مختلف الجنسيات.