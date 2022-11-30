7 مئوية.. هنا سُجلت أدنى درجة حرارة بالمملكة

كشف المركز الوطني للأرصاد، عن درجات الحرارة الكبرى والصغرى، اليوم الأربعاء، على بعض مدن المملكة؛ حيث سجلت جازان أعلى درجة حرارة بـ33 مئوية؛ فيما سجلت طريف أدنى درجة حرارة بـ7 درجات مئوية.
وأوضح المركز أن درجات الحرارة الكبرى المتوقعة اليوم، كالتالي: جازان 33 درجة مئوية، والأحساء 31 درجة، وكل من مكة المكرمة والدمام وشرورة والقنفذة 30 مئوية، وجدة ووادي الدواسر والخرج 29 مئوية.
وحول درجات الحرارة الصغرى جاءت طريف في أدنى القائمة بـ7 درجات مئوية، تليها أبها والباحة وعرعر وسكاكا والقريات 8 درجات، ثم تبوك وحائل 10 درجات.
وسجلت عرعر وسكاكا وطريف والقريات والمدينة والدمام وتبوك وحائل وجازان والطائف وينبع والوجه أعلى رطوبة 95% و90%.