"ابن جديع": مستعدون لاستضافة مميزة لكأس العالم.. نحن مقبلون على مرحلة كبيرة

أكد المختص في التسويق الرياضي د. مقبل بن جديع أن السعوديين مستعدون لحدث كأس العالم 2034 بشكل كبير وفق رؤية 2030، وهو ما يجعل استضافته مميزة لهم.
وقال "ابن جديع": ملف الاستضافة قدّم بشكل يتضمن الملاعب الجديدة والتصاميم الجديدة والتسهيلات المقدمة من قبل الحكومة، والسعودية تتحرك عمومًا في إطار تطوير القطاع الرياضي بشكل عام.
تابع: نحن مقبلون على مرحلة كبيرة جدًا، و #رؤية_2030 أسست لمرحلة جديدة على الأخص رياضيًا.
وكان صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء قد بارك ملف ترشح المملكة لاستضافة كأس العالم 2034 بعد استكمال جميع التفاصيل والاشتراطات للملف؛ استعدادًا لتسليمه لـ "فيفا" في العاصمة الفرنسية باريس من الوفد الرسمي برئاسة الأمير عبدالعزيز بن تركي بن فيصل بن عبدالعزيز، وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، ورئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل.