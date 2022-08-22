"الصحة الخليجي" يشكر جمعية "كفى" لجهودها في محاربة المخدرات

ووصف المجلس دور "كفى" بالفعال والمؤثر، معتبرًا إياها من الجهات الصحية المتميزة على مستوى المملكة والخليج، مما يجعلها تستحق التكريم والتقدير على جهودها في التوعية الوقائية من سموم المخدرات عبر البرامج التثقيفية والنشرات التوعوية في مواقع التواصل الاجتماعي.