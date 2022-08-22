"الصحة الخليجي" يشكر جمعية "كفى" لجهودها في محاربة المخدرات

قدم مجلس الصحة لدول مجلس التعاون الخليجي، اليوم الاثنين، الشكر والتقدير لجمعية "كفى" للتوعية بأضرار التدخين والمخدرات بمنطقة مكة المكرمة.
جاء ذلك لمساهمتها في نشر الرسائل التوعوية بالحملة الوقائية من آفة المخدرات 2022م.
ووصف المجلس دور "كفى" بالفعال والمؤثر، معتبرًا إياها من الجهات الصحية المتميزة على مستوى المملكة والخليج، مما يجعلها تستحق التكريم والتقدير على جهودها في التوعية الوقائية من سموم المخدرات عبر البرامج التثقيفية والنشرات التوعوية في مواقع التواصل الاجتماعي.
وأعرب مدير عام جمعية "كفى" بمنطقة مكة إبراهيم بن أحمد الحمدان، عن شكره وتقديره لمجلس الصحة لدول مجلس التعاون الخليجي، على إتاحة الفرصة لـ"كفى"؛ للمساهمة في الحملة الوقائية من آفة المخدرات 2022م.
وقال: إن مشاركة الجمعية تأتي لتحقيق دورها المحوري في توعية وتثقيف المجتمع من مضار السموم، ولحماية المجتمع من هذه الآفات التي تفتك بالملايين سنويًا حول العالم.