مذاق العُلا.. شتاء طنطورة يحتفي بفنون الطهي عبر أطباق سعودية ودروس احترافية

ويوفر مهرجان مذاق العُلا أنشطة عائلية مميزة، حيث يحتضن منصة لعب وترفيه خاصة بالأطفال، تمكنهم من تعلم فن التزيين بالفواكه المجففة، والنشاطات التفاعلية من خلال صنع بعض الألعاب القابلة للأكل، مثل إكس_أو، بالإضافة إلى ورش العمل الموجهة للأطفال، مثل ورشة ساندويتشات سمايلي، وكوكي مونستر، وصوص الهيرو، لتعزيز مهارات الصغار في المطبخ وتعريفهم على الجانب المسلي لعالم المأكولات.