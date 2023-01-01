مذاق العُلا.. شتاء طنطورة يحتفي بفنون الطهي عبر أطباق سعودية ودروس احترافية

كشف مهرجان شتاء طنطورة عن انطلاق فعالية مذاق العُلا، أول حدث مخصص لفنون الطهي في العلا، والمقام في الفترة من 29 ديسمبر إلى 14 يناير.
وتستعرض الفعالية مجموعةً من الأطباق والمكونات التقليدية التي تتميز بها المملكة والمنطقة من خلال دروس طهي احترافية، بإشراف نخبة من الطهاة المشهورين، إلى جانب أكشاك الطعام والأنشطة الترفيهية التي توفر تجربة غنية ومميزة.
ويستضيف مهرجان مذاق العُلا مجموعةً من الطهاة السعوديين والخليجيين في سلسلة من دروس الطهي في منطقة الفعالية الرئيسية المتواجدة في واحة العُلا.
ويوفر مذاق العُلا للزوار من عشاق الطعام عدداً من ورش العمل لاكتساب مهاراتٍ جديدة، والتي تتنوع بين دروس الطهي على الرمال ودروس تعليمية حول خصائص وفوائد نبتة المورينجا وكيفية استخدام هذا المحصول العضوي المحلي الغني بالحديد والكالسيوم ومضادات الأكسدة.
كما يتيح المهرجان دروساً احترافيةً موجهةً لمختلف الفئات العمرية لتعليمهم فن تحضير لفائف السوشي وفن تنسيق وتقديم الطعام، وصناعة أدوات المائدة القابلة للأكل، والتزيين بالفواكه. بالإضافة إلى استخدام المأكولات في صناعة القطع الفنية وغيرها من الأنشطة المتنوعة.
ويشارك الطاهي كريم برجي، الشريك المؤسس لمخبز الحلويات كايو ومقهى كالا، في تقديم الجلسات خلال عطلة نهاية الأسبوع الأولى ليعرّف الحضور على أهمية تزيين الأطباق بطريقة فنية جذابة، كما يقوم أيضاً بتقديم مسابقة صندوق المفاجآت.
كما سيوجد مجموعة من الطهاة المحليين، ومنهم عمر الوطبان وأريج الشريف وسميرة صادق وغفران الرميحي وأروى علي، حيث سيشاركون الزوار إبداعهم ومعرفتهم في عالم الطهي.
وتتضمن النشاطات المميزة الأخرى في مهرجان مذاق العُلا فعالية مفاجآت الصندوق الأسود، والتي يحاول فيها الزائرون تحديد الأطعمة الموجودة في الصندوق دون رؤيتها، بالاعتماد على حاستي التذوق والشم فقط، كما يتواجد في المنطقة المخصصة للمهرجان منصة ترفيهية عند شجرة الإرث، والتي تتيح للزوار تبادل وصفاتهم الخاصة والفريدة.
وتضم المنطقة أيضاً مساحات مخصصةً للأحبة الصغار لتتيح لهم الاستمتاع بعدد من التجارب المميزة مثل تزيين المائدة بالفواكه وغيرها من الألعاب التفاعلية التي تتمحور حول الوصفات الصحية من الخضار والفواكه.
ويحتفي المهرجان بمجموعة متنوعة وغنية من المنتجات المحلية للعُلا ويعرضها من خلال مجموعة من الأكشاك التي تقدم للحاضرين منتجات مثل الفطائر العربية والآسيوية، وشاي الحليب المنعش بحبوب البوبا، وأشهى الأطباق العضوية ولفائف الخضروات اللذيذة.
ويوفر مهرجان مذاق العُلا أنشطة عائلية مميزة، حيث يحتضن منصة لعب وترفيه خاصة بالأطفال، تمكنهم من تعلم فن التزيين بالفواكه المجففة، والنشاطات التفاعلية من خلال صنع بعض الألعاب القابلة للأكل، مثل إكس_أو، بالإضافة إلى ورش العمل الموجهة للأطفال، مثل ورشة ساندويتشات سمايلي، وكوكي مونستر، وصوص الهيرو، لتعزيز مهارات الصغار في المطبخ وتعريفهم على الجانب المسلي لعالم المأكولات.
وتوفر الفعالية الاحتفالية لجميع الزوار فرصة مثالية لمشاركة الوصفات العائلية المحلية والعالمية وتعليقها على أغصان شجرة الإرث في المنصة الترفيهية.
ويُقام مهرجان مذاق العُلا في إطار فعاليات مهرجان شتاء طنطورة الذي يستمر من 22 ديسمبر 2022 وحتى 21 يناير 2023. وتنطلق الفعالية في واحة العلا اعتباراً من 29 ديسمبر وحتى 14 يناير يومياً من الساعة 4 عصراً وحتى منتصف الليل.
يمكن للضيوف زيارة المهرجان مجاناً، بينما يمكن الحصول على قسائم شراء المأكولات والمشروبات من أكشاك الطعام في موقع المهرجان، والمشاركة في بعض الأنشطة الترفيهية.
يوّفر مهرجان شتاء طنطورة مجموعة متنوعة من الفعاليات الثقافية والموسيقية التي تتنوّع بين حفلات الموسيقية والمطاعم الأشهر عالميًا، ومحلات مختصة بالأزياء الفاخرة ومهرجان العلا للحمضيات والمزيد من الفعاليات المميزة.
ويتم تقديم شتاء طنطورة من قِبل لحظات العُلا، وهي موطن الفعاليات الجديدة في العُلا. يحتفل مهرجان شتاء طنطورة بالثقافات المحلية والدولية، مما يوفر فرصة فريدة لاكتشاف أسرار هذه الوجهة الاستثنائية.