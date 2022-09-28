تألق لافت لبرنامج 100 براند سعودي في معرض "وايت ميلانو"

وتعد هذه المشاركة هي الثانية التي يعرض من خلالها برنامج "100 براند سعودي" تصاميم المصممين السعوديين خارج المملكة، حيث كانت الأولى بمعرض في نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية، والتي قدم فيها المصممون قطعاً تعكس تراث وثقافة المملكة، والتي توزعت في ثمان فئات تشمل الملابس الجاهزة، وأزياء المحجبات، والأزياء التصورية، والفاخرة، والديمي كوتور، وأزياء العرائس، وحقائب اليد، والمجوهرات.