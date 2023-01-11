مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية يكرم العثيم

كرم المستشار بالديوان الملكي الدكتور عبدالله بن عبد العزيز الربيعة، المشرف على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، الأستاذ عبد الله بن صالح العثيم رئيس مجلس أمناء مؤسسة عبد الله صالح العثيم وأولاده الخيرية؛ تقديرًا لجهوده في دعم العمل الخيري والإنساني، وللأعمال الخيرية المتنوعة التي ظلّت تُقَدّمها مؤسسة العثيم الخيرية داخل وخارج المملكة.
جاء ذلك خلال زيارة رئيس مجلس الأمناء لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، وذلك بعد تبرع مؤسسة العثيم الخيرية بـ"١٠٠,٠٠٠" سلة غذائية؛ دعمًا للأشقاء في اليمن.
وعبّر العثيم عن تقديره للجهود التي يقوم بها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية انطلاقًا من دوره الإنساني والريادي تجاه المجتمع الدولي، وما يضطلع به من أهداف إنسانية سامية لتقديم المساعدات للمحتاجين وإغاثة المنكوبين في كل بقاع العالم؛ امتدادًا للدور الإنساني للمملكة العربية السعودية ورسالتها العالمية في هذا المجال.
وقال العثيم: إن ما يقوم به مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال ينطلق من نهج مملكة الخير والإنسانية بقيادة مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وولي عهد الأمين رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود "يحفظهما الله"، وتأكيدًا على حرص المملكة في تقديم يد العون للمحتاجين.
وختم "العثيم" تصريحه بالدعاء لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، أن يُمدّهما الله بالعون والتوفيق والسداد لخير ونماء مملكتنا الغالية، وأن يحفظ لبلادنا وأمتنا العربية والإسلامية الأمن والاستقرار، وأن يسود السلام كافة أرجاء المعمورة.