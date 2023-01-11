مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية يكرم العثيم

وعبّر العثيم عن تقديره للجهود التي يقوم بها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية انطلاقًا من دوره الإنساني والريادي تجاه المجتمع الدولي، وما يضطلع به من أهداف إنسانية سامية لتقديم المساعدات للمحتاجين وإغاثة المنكوبين في كل بقاع العالم؛ امتدادًا للدور الإنساني للمملكة العربية السعودية ورسالتها العالمية في هذا المجال.