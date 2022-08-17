"تعليم جازان" يبحث احتياجات مدارس المنطقة استعدادًا للعام الدراسي الجديد 1444هـ

كما قامت الإدارة أيضًا باستقبال عدد من البلاغات المرسلة من قبل المدارس بخصوص صيانة وسائل الأمن والسلامة فيها، وجار العمل على معالجتها، بالإضافة إلى تأمين 244 حارسًا وحارسة أمن بعدد من المدارس التابعة لها ومدارس الطفولة المستحدثة، بالتنسيق مع عدد من الشركات المتخصصة؛ وذلك للإسهام في بناء منظومة تعليمية آمنة، ضمن مبادرة مشروع الحراسات الأمنية في المدارس.