"تعليم جازان" يبحث احتياجات مدارس المنطقة استعدادًا للعام الدراسي الجديد 1444هـ

شرعت الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة بمتابعة من مدير عام التعليم المكلف الأستاذ ملهي بن حسن عقدي، تنفيذ عدد من الجولات التفقدية والإشرافية والوقائية للوقوف على كافة المباني المدرسية التابعة لها، وبحث وتأمين احتياجاتها المختلفة، بهدف توفير البيئة التعليمية الآمنة للطلاب والطالبات، وذلك ضمن استعدادات الإدارة لانطلاق العام الدراسي الجديد 1444هـ.
وشملت عدة جولات تفقدية نفذها مدير عام التعليم المكلف للوقوف على عدد من المباني المدرسية التابعة في مختلف المحافظات، والهادفة للاطمئنان على أوضاع تلك المباني ومدى تلبيتها لحاجات الطلاب والطالبات المختلفة، بالإضافة إلى عدة جولات إشرافية مختلفة لمساعدي المدير العام وللقيادات الإشرافية ضمن استعدادات الإدارة لانطلاقة العام الدراسي الجديد 1444هـ.
كما أطلقت الإدارة ممثلة في إدارة الأمن والسلامة في وقت مبكر هذا العام حزمة من الخطط والبرامج المختلفة لتأمين وسائل السلامة في المدارس التابعة لها، وتنفيذ العديد من الجولات الميدانية لتفقد وسائل السلامة فيها للتأكد من صلاحيتها ومدى جاهزيتها، والتأكد من جاهزية المباني المدرسية من الناحية الإنشائية والكهربائية، وصيانة واستحداث مخارج للطوارئ وتأهيل وتأمين حراسات أمنية للبنين والبنات.
وشملت الجولات الميدانية تنفيذ ما يقارب 434 جولة مع نهاية العام الدراسي الماضي من قبل مشرفي ومشرفات إدارة الأمن والسلامة لمختلف مدارس المنطقة ومكاتب التعليم التابعة لها؛ للتأكد من مستوى الجاهزية لبداية العام الدراسي الجديد، وذلك بالتنسيق مع إدارة المشاريع والصيانة.
كما قامت الإدارة أيضًا باستقبال عدد من البلاغات المرسلة من قبل المدارس بخصوص صيانة وسائل الأمن والسلامة فيها، وجار العمل على معالجتها، بالإضافة إلى تأمين 244 حارسًا وحارسة أمن بعدد من المدارس التابعة لها ومدارس الطفولة المستحدثة، بالتنسيق مع عدد من الشركات المتخصصة؛ وذلك للإسهام في بناء منظومة تعليمية آمنة، ضمن مبادرة مشروع الحراسات الأمنية في المدارس.