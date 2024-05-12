اليوم .. انطلاق فعاليات "المعرض السعودي الدولي للأخشاب ومكائن الأخشاب" في الرياض

من المتوقع أن يشهد سوق آلات النجارة العالمية معدل نمو سنوي مركب ثابت بنسبة 4.5% بين عامي 2023 و2032، مدفوعًا بالتوسع القوي في قطاع البناء في جميع أنحاء العالم. ومع أن الصناعة تشهد زخم نمو كبير، فمن المتوقع أن يرتفع سوق آلات النجارة، الذي تبلغ قيمته 4.9 مليار دولار في عام 2022، إلى 7.7 مليار دولار بحلول نهاية الفترة المتوقعة. ويعزى مسار النمو الملحوظ هذا في المقام الأول إلى الطلب المتزايد على معدات وأدوات الأعمال الخشبية بسبب زيادة أنشطة البناء في مختلف المناطق. ومع استمرار مشاريع البناء في الانتشار، لا سيما في الاقتصادات الناشئة، من المتوقع أن يتصاعد الطلب على آلات الأعمال الخشبية، مما يوفر فرصًا مربحة للاعبين في السوق للاستفادة من هذا الاتجاه التصاعدي.