إحباط تهريب 197 كجم قات و6120 قرصًا محظورًا وكمية حشيش.. في 4 عمليات أمنية

نفذت الجهات الأمنية أربع عمليات ناجحة أسفرت عن منع تهريب وترويج كميات من المواد المخدرة في جازان وعسير وجدة.
وفي الواقعة الأولى قبضت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع العارضة بمنطقة جازان، على مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية؛ لتهريبهما "120" كيلوجرامًا من نبات القات المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهما، وتسليمهما والمضبوطات لجهة الاختصاص.
وفي العملية الأمنية الثانية أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الربوعة بمنطقة عسير، تهريب "77" كيلوجرامًا من نبات القات المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.
وفي الضربة الثالثة قبضت دوريات الإدارة العامة للمجاهدين بمحافظة جدة على مواطنين؛ لترويجهما مادة الحشيش المخدر، وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى جهة الاختصاص.
وخلال العملية الأمنية الرابعة أحبطت دوريات الأفواج الأمنية بمنطقة جازان تهريب "6,120" قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول الطبي بمحافظة الدائر، وجرى تسليمها لجهة الاختصاص.
وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات؛ وذلك من خلال الاتصال بالأرقام: "911" في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و"999" في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات "995"، وعبر البريد الإلكتروني: 995@gdnc.gov.sa، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.