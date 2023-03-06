"الأرصاد": هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح تحد من مدى الرؤية على معظم المناطق

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية الى جنوبية غربية تتحول تدريجياً الى غربية بسرعة 15 - 35 كم/ساعة على الجزأين الشمالي والأوسط، وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 20 - 40 كم/ساعة على الجزء الجنوبي تصل الى أكثر من 50 كم/ ساعة باتجاه مضيق باب المندب، وارتفاع الموج من متر الى مترين يصل إلى ثلاثة أمتار باتجاه مضيق باب المندب، وحالة البحر خفيف الى متوسط الموج ويصل إلى مائج باتجاه مضيق باب المندب، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية إلى شرقية بسرعة 10 - 25 كم/ساعة على الجزء الشمالي، وجنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 10 - 25 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.