مغردون يؤكدون: شعار القيادة الرشيدة "الإنسان أولًا" في كل القرارات والتوجيهات

أكد متابعو مواقع التواصل الاجتماعي من خلال وسم (#حساب_المواطن) حرص ورعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي العهد الأمير محمد بن سلمان للمواطن في ظل الظروف الحالية، وبتوجيهات كريمة من قيادة هذا الوطن المعطاء بتمديد الدعم الإضافي لحساب المواطن لمدة شهرين.
فمن جانبه، قال المغرد ريان: تمديد برنامج حساب المواطن هو خطوة مهمة تؤكد اهتمام ورعاية حكومتنا الرشيدة للمواطنين في ظل الظروف الحالية.
فيما عبر المغرد عبدالمجيد السعيد قائلاً: توجيه كريم من كرماء، استمرار حساب المواطن واهتمام القيادة المتواصل به يؤكد كفاءة البرنامج وتأديته للمهام التي وُضِع لأجلها وهي توجيه الدعم للمستفيدين الأكثر حاجة، أسأل الله أن يديم الصحة على قادة هذا الوطن المعطاء، الذين يؤكدون شعار "الإنسان أولًا" في كل قراراتهم وتوجيهاتهم.
وأضاف المغرد فواز: الله يحفظكم ويطول بأعماركم ويديم عزكم يا ذخرنا وفخرنا، استمرار الدعم الإضافي في حساب المواطن يؤكد حرص قيادتنا الرشيدة على المواطنين.
فيما دعا المغرد سائر آل سائر الله أن يديم النعمة والخير على بلادنا، والله يجزي ولاة أمرنا خيراً، اللي همهم راحة المواطن ورغد عيشه ورخاؤه.
جاء ذلك بعد توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وبناءً على ما رفعه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، بتمديد العمل ببرنامج حساب المواطن بآليته الحالية مع الاستمرار في تقديم الدعم الإضافي المؤقت لمستفيدي برنامج حساب المواطن لمدة شهرين، وحتى دفعة شهر سبتمبر 2023م، إلى جانب استمرار فتح التسجيل في البرنامج، وذلك ضمن رعايتهما المستمرة للمواطنين والمواطنات في سبيل حماية الأسر المستحقة من تداعيات الآثار المترتبة على ارتفاعات الأسعار العالمية.