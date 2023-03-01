"الزعاق" عن مارس: 30 يوماً قادمة أجمل أيام السنة ربيعياً

قال خبير الأرصاد الجوية، الدكتور خالد بن صالح الزعاق؛ إن اليوم الأربعاء أول شهر مارس، وهو الشهر الثالث من الشهور الميلادية، وأحد الشهور السبعة الذي يتكوّن من 31 يوماً.