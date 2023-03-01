"الزعاق" عن مارس: 30 يوماً قادمة أجمل أيام السنة ربيعياً

قال خبير الأرصاد الجوية، الدكتور خالد بن صالح الزعاق؛ إن اليوم الأربعاء أول شهر مارس، وهو الشهر الثالث من الشهور الميلادية، وأحد الشهور السبعة الذي يتكوّن من 31 يوماً.
وأضاف الزعاق؛ أن لشهر مارس مسميات عدة، والعامة يسمونه "أباذار" وقالوا: "إذا طلع أباذار ابردت الأشجار وأفرخت الأطيار وتساوى الليل مع النهار وتعلل الجار مع الجار".
وتابع في فيديو على حسابه بتويتر، أنه مع بداية مارس تبدأ الأمراض الموسمية، مثل الزكام والحساسية بجميع أنواعها، وفي منتصف شهر مارس يتساوى الليل مع النهار، وفي نهايته موسم "برد بياع الخبل عباته"، وهو برد يأتي بعد دفء صيفي ويسميه العرب القدامى برد الحسوم.
وأكمل، استأنسوا وتعللوا مع بعض فالـ 30 يوماً القادمة أجمل أيام السنة ربيعياً، فالربيع بحجرك وريحة النفل والروض تشق خشمك والفقع والبقل والسمن والعراجين تملأ الأسواق.