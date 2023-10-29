الأحد المقبل.. "تعليم الطائف" تعتمد مواعيد الدوام الشتوي بالمدارس

اعتمدت الإدارة العامة للتعليم في محافظة الطائف، مواعيد الدوام الشتوي لجميع مدارس المحافظة "البنين والبنات"، والمحافظات التابعة لها تعليمياً ابتداءً من يوم الأحد المقبل 21 /4/ 1445هـ.