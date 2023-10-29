الأحد المقبل.. "تعليم الطائف" تعتمد مواعيد الدوام الشتوي بالمدارس

اعتمدت الإدارة العامة للتعليم في محافظة الطائف، مواعيد الدوام الشتوي لجميع مدارس المحافظة "البنين والبنات"، والمحافظات التابعة لها تعليمياً ابتداءً من يوم الأحد المقبل 21 /4/ 1445هـ.
وبيّنت الإدارة أن الاصطفاف الصباحي لمدارس الطلاب والطالبات، يبدأ عند الساعة الـ 7:15 صباحاً، وستبدأ الحصة الأولى عند الساعة الـ 7:30 صباحاً، والمدارس المسائية تبدأ الحصة الأولى الساعة الواحدة والنصف ظهراً.
بدوره، أهاب المتحدث الرسمي لتعليم الطائف عبدالله العازمي، بمديري ومديرات المدارس، الالتزام بالتوقيت والتنبيه على منسوبي ومنسوبات المدارس والطلاب والطالبات وأولياء الأمور بمراعاة مواعيد الحضور والانصراف والتوقيت الزمني للحصص الدراسية.