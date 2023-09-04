"مسام" ينتزع 772 لغمًا في اليمن.. خلال أسبوع

استطاع مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية "مسام" لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام خلال الأسبوع الخامس من شهر أغسطس من عام 2023م، انتزاع 772 لغمًا في مختلف مناطق اليمن، منها 718 ذخيرة غير منفجرة و 41 لغمًا مضادًّا للدبابات و9 ألغام مضادة للأفراد و4 عبوات ناسفة.
ونزع فريق "مسام" 188 ذخيرة غير منفجرة و 18 لغمًا مضادًا للدبابات في محافظة عدن، كما استطاع الفريق في محافظة الحديدة نزع لغم واحد مضاد للدبابات و15 ذخيرة غير منفجرة بمديرية الخوخة، كما تمكن الفريق من نزع 13 لغمًا مضادًّا للدبابات وذخيرة واحدة غير منفجرة وعبوتين ناسفتين بمديرية حيس، كما نزع الفريق 8 ذخائر غير منفجرة في مديرية المضاربة بمحافظة لحج.
كما استطاع فريق "مسام" في محافظة مأرب نزع 400 ذخيرة غير منفجرة بمديرية مأرب، وفي محافظة شبوة تمكّن الفريق من نزع 7 ألغام مضادة للأفراد ولغم واحد مضاد للدبابات بمديرية عسيلان.
وفي محافظة تعز تمكّن فريق "مسام" من نزع 47 ذخيرة غير منفجرة في مديرية المخاء، ونزع الفريق 3 ألغام مضادة للدبابات و8 ذخائر غير منفجرة بمديرية موزع، كما تمكن الفريق من نزع 5 ذخائر غير منفجرة وعبوتين ناسفتين بمديرية صبر، ونزع لغمين مضادين للأفراد و 5 ألغام مضادة للدبابات و46 ذخيرة غير منفجرة بمديرية ذباب؛ ليصبح بذلك عدد الألغام التي نزعت خلال شهر أغسطس 5.110 ألغام، بينما يصبح عدد الألغام المنزوعة منذ بداية مشروع "مسام" 413 ألفًا و743 لغمًا زُرعت بعشوائية في مختلف الأراضي اليمنية لحصد المزيد من الضحايا الأبرياء من الأطفال والنساء وكبار السن.
وتُواصل المملكة ممثلة بذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة من خلال مشروع "مسام" الإسهام في مساعدة الأشقاء اليمنيين لعيش حياة كريمة.