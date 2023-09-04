"مسام" ينتزع 772 لغمًا في اليمن.. خلال أسبوع

وفي محافظة تعز تمكّن فريق "مسام" من نزع 47 ذخيرة غير منفجرة في مديرية المخاء، ونزع الفريق 3 ألغام مضادة للدبابات و8 ذخائر غير منفجرة بمديرية موزع، كما تمكن الفريق من نزع 5 ذخائر غير منفجرة وعبوتين ناسفتين بمديرية صبر، ونزع لغمين مضادين للأفراد و 5 ألغام مضادة للدبابات و46 ذخيرة غير منفجرة بمديرية ذباب؛ ليصبح بذلك عدد الألغام التي نزعت خلال شهر أغسطس 5.110 ألغام، بينما يصبح عدد الألغام المنزوعة منذ بداية مشروع "مسام" 413 ألفًا و743 لغمًا زُرعت بعشوائية في مختلف الأراضي اليمنية لحصد المزيد من الضحايا الأبرياء من الأطفال والنساء وكبار السن.