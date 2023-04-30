بحثا دفع العملية السياسية.. وزير الخارجية يستقبل المبعوثَ الأممي في ليبيا

استقبل وزيرُ الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، في مقرّ الوزارة بالرياض، اليوم؛ الممثّلَ الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لدى ليبيا رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، عبدالله باتيلي.