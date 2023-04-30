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بحثا دفع العملية السياسية.. وزير الخارجية يستقبل المبعوثَ الأممي في ليبيا

أكّد دعمَ المملكة للحلّ الليبي الليبي تحت رعاية الأمم المتحدة
بحثا دفع العملية السياسية.. وزير الخارجية يستقبل المبعوثَ الأممي في ليبيا
واس
واس

استقبل وزيرُ الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، في مقرّ الوزارة بالرياض، اليوم؛ الممثّلَ الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لدى ليبيا رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، عبدالله باتيلي.

وأكّد وزيرُ الخارجية، خلال اللقاء، دعمَ المملكة للحلّ الليبي الليبي تحت رعاية الأمم المتحدة، وضرورة وقف التدخلات الخارجية في الشؤون الليبية،

كما تمّ بحث سُبل دفع العملية السياسية في ليبيا، إضافة إلى استعراض الجهود الأممية المبذولة لحل هذه الأزمة.

حضر الاستقبالَ مساعدُ وزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية، السفير الدكتور سامي الصالح.

وزير الخارجية
فيصل بن فرحان
المبعوثَ الأممي في ليبيا

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