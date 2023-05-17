"البيئة" تحتفي باكتمال تفعيل برامج الاستراتيجية الوطنية للمياه

يُذكر أن منظومة المياه في المملكة تمكنت من رفع حجم إنتاج المياه 45.4% من 8.80 ملايين متر مكعب يوميًا في عام 2016 إلى 12.80 مليون متر مكعب يومًيا في 2023م. كما زادت سعات منظومات نقل المياه بأكثر من 63% من 8.70 ملايين م3 يوميًا في 2016م إلى 14.20 مليون متر مكعب يوميًا، كما نجحت في رفع معدل استمرارية ضخ مياه الشرب بنسبة 96% من 10.50 ساعات يوميًا إلى 20.6 ساعة يوميًا، فيما بلغ عدد آبار مياه الشرب 8835 بئرًا، وعدد آبار المراقبة 407 آبار، وبلغ عدد السدود 574 سدًّا بسعة تخزينية تبلغ 2.6 مليار متر مكعب، بينما بلغ حجم توزيع المياه 11.4 مليون متر مكعب يوميًا.