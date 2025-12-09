فرصة عقارية استثمارية استثنائية على طريق خريص مباشرة في مدار دارة الشرق

تعلن شركة هوية للمزادات وبإشراف مركز الإسناد والتصفية «إنفاذ» عن إقامة مزاد "دارة الشرق" الإلكتروني من 16 إلى 22 ديسمبر عبر المنصة الوطنية للمزادات سومتك.
ويطرح المزاد فرصة عقارية نادرة بمساحة مميزة وموقع حيوي على امتداد طريق خريص بحي الجنادرية شرق الرياض.
العقار عبارة عن أرض خام بمساحة 1,168,723 متر مربع بالقرب من طريق الدمام ومجموعة من المؤسسات والمنشآت الحكومية.
تتألق هذه الفرصة الاستثنائية بموقعها الاستراتيجي الواعد ومساحتها الرحبة التي توفر للمطورين خيارات إنشائية عمرانية متعددة، كما ترحب شركة هوية للمزادات بجميع الاستفسارات من خلال التواصل على الأرقام التالية:
0558337036 – 0558242549