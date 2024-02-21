"العنزي": يوم التأسيس يعزز الارتباط بالجذور الراسخة لهذه الدولة المباركة قبل ثلاثة قرون

أكد المدير العام التنفيذي لمدينة الملك سعود الطبية د.أحمد العنزي بأن ذكرى يوم التأسيس يعزز الارتباط بالجذور الراسخة لهذه الدولة المباركة، وارتباط مواطنيها الوثيق بقادتها منذ عهد الإمام محمد بن سعود قبل ثلاثة قرون، وصمودها أمام محاولات القضاء عليها، إذ لم يمضِ سوى سبع سنوات على انتهائها حتى تمكن الإمام تركي بن عبدالله بن محمد بن سعود عام 1240هـ (1824م) من استعادتها وتأسيس الدولة السعودية الثانية التي استمرت إلى عام 1309هـ (1891م)؛ وبعد انتهائها بعشر سنوات، قيض الله الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن الفيصل آل سعود، وجعلها كالجسد الواحد، دفعًا بها للمجد والنماء والتطور، وسار من بعده أبناؤه الملوك " سعود، فيصل، خالد، فهد، عبدالله"، وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود " أيده الله".