"العنزي": يوم التأسيس يعزز الارتباط بالجذور الراسخة لهذه الدولة المباركة قبل ثلاثة قرون

أكد المدير العام التنفيذي لمدينة الملك سعود الطبية د.أحمد العنزي بأن ذكرى يوم التأسيس يعزز الارتباط بالجذور الراسخة لهذه الدولة المباركة، وارتباط مواطنيها الوثيق بقادتها منذ عهد الإمام محمد بن سعود قبل ثلاثة قرون، وصمودها أمام محاولات القضاء عليها، إذ لم يمضِ سوى سبع سنوات على انتهائها حتى تمكن الإمام تركي بن عبدالله بن محمد بن سعود عام 1240هـ (1824م) من استعادتها وتأسيس الدولة السعودية الثانية التي استمرت إلى عام 1309هـ (1891م)؛ وبعد انتهائها بعشر سنوات، قيض الله الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن الفيصل آل سعود، وجعلها كالجسد الواحد، دفعًا بها للمجد والنماء والتطور، وسار من بعده أبناؤه الملوك " سعود، فيصل، خالد، فهد، عبدالله"، وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود " أيده الله".
ورفع "العنزي"، أسمى آيات التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود "حفظهم الله"، بهذه المناسبة التي نستحضر فيها بطولات ثلاثة قرون مضت، أرست فيها الوحدة والأمن في الجزيرة العربية، بعد قرون من التشتت والفرقة وعدم الاستقرار.
وأشار"العنزي" إلى أن يوم التأسيس فرصة لنتأمل فيه بإجلال ما تحقق من إنجازات في مسيرة النهضة الشاملة التي تعيشها المملكة العربية السعودية في ظل قيادتها الحكيمة، وكذلك فرصة لتجديد الولاء ومواصلة الجهود والبذل ورد الدين لهذه البلاد الغالية وقيادتها الرشيدة.
ونوه "العنزي "بما حظيت به الخدمات الصحية كغيرها من الخدمات الحيوية والضرورية من رعاية واهتمام من ولاة الأمر حفظهم الله حيث بلغت المملكة مرتبة متقدمة في مستوى الخدمات الصحية كماً وكيفاً في كافة المستويات الوقائية والعلاجية والتشخيصية.
وقال"العنزي": مدينة الملك سعود الطبية تحرص على أهمية تحسين جودة الأداء في تقديم خدمة صحية متكاملة، مبيناً بأن سلامة المرضى تأتي ضمن أولويات المدينة الاستراتيجية، كونها حجر الأساس في منظومة الخدمات الصحية ونسعى أن تكون نموذجاً في تحسين جودة الرعاية الصحية، وذلك من خلال المشاريع التطويرية ، ضمن إطار الجهود في تحسين جودة الأداء وسلامة المرضى، وفق أعلى المعايير العالمية.
وختم"العنزي" سائلاً المولى القدير أن يحفظ البلاد ويديم عليها نعمة الأمن والأمان والاستقرار وأن يكلل مساعي قيادتها وأبنائها لمواصلة مسيرة الرقي والنهضة والازدهار .