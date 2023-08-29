"الدغيثر" متحدثًا رسميًّا للمركز السعودي للأعمال الاقتصادية

يُذكر أن المركز السعودي للأعمال الاقتصادية يعمل على تسهيل بدء ومزاولة الأعمال الاقتصادية في المملكة؛ من خلال تقديم خدماته لأكثر من 65 جهة حكومية معنية بقطاع الأعمال، إضافة إلى دوره في مراجعة وتطوير السياسات والإجراءات بالتكامل مع الجهات الحكومية المعنية، وفق أفضل الممارسات العالمية؛ لتصبح المملكة إحدى الدول الـ10 الرائدة عالميًّا في جودة وكفاءة الخدمات الحكومية الموجهة لقطاع الأعمال.