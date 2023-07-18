وسط منظومة من الخدمات.. أجواء إيمانية وروحانية تحفّ ضيوف الرحمن بالحرم

يعيش قاصدو المسجد الحرام هذه الأيام أجواء إيمانية مفعمة بالروحانية والطمأنينة، مستغلين جلّ أوقاتهم في الصلاة والدعاء والطواف، مبتهلين إلى المولى عز وجل أن يتقبل منهم أعمالهم.
وتظهر اللقطات المرفقة جانباً من هذه الروحانية التي ينعم بها ضيوف الرحمن من المعتمرين والمصلين بعد أن منّ الله عليهم بأداء مناسك الحج وسط خدمات متميزة وكبيرة قدمتها لهم مختلف الجهات المعنية في ظل ما وفرته حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- وما جنّدته من إمكانيات من أجل راحة الحجاج وطمأنينتهم خلال أدائهم المناسك.