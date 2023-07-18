وسط منظومة من الخدمات.. أجواء إيمانية وروحانية تحفّ ضيوف الرحمن بالحرم

وتظهر اللقطات المرفقة جانباً من هذه الروحانية التي ينعم بها ضيوف الرحمن من المعتمرين والمصلين بعد أن منّ الله عليهم بأداء مناسك الحج وسط خدمات متميزة وكبيرة قدمتها لهم مختلف الجهات المعنية في ظل ما وفرته حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- وما جنّدته من إمكانيات من أجل راحة الحجاج وطمأنينتهم خلال أدائهم المناسك.