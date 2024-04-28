"نأتي إليك" و"موجودين".. خدمات "الأحوال المدنية المتنقلة" في 25 موقعاً بالمملكة

وبدأت الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية بمنطقة القصيم بتقديم خدماتها اليوم، للنساء في المتوسطة الأولى بالطراق بمحافظة عيون الجواء لمدة يومين، والثانوية الأولى للبنات بالبكيرية لمدة يوم واحد، على أن تقدم خدماتها يوم غدٍ الاثنين للرجال في مكتب وزارة التجارة بمحافظة البدائع، وللنساء في متوسطة السحابين بمحافظة رياض الخبراء، وذلك لمدة يوم واحد لكل منهما.