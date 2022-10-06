بين معلمة الـ21 جائزة و"لولاكم لم نقرأ".. للتميز معادلة في عصر المعرفة

وكانت وزارة التعليم برعاية وزير التعليم يوسف بن عبدالله البنيان، قد أقامت، أمس، احتفالًا خاصًّا لتكريم المعلمين والمعلمات؛ تقديرًا لمكانة المعلم الراسخة والمؤثرة في العملية التعليمية وتجويد مخرجاتها، وكذلك تأكيدًا على دوره في بناء وتطوير قدرات الأجيال الجديدة من أبناء وبنات الوطن؛ وذلك في مقر الوزارة بالرياض، بمناسبة اليوم العالمي للمعلم الذي يوافق الخامس من أكتوبر من كل عام، تحت شعار: "التحول في التعليم يبدأ من المعلم".