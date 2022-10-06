بين معلمة الـ21 جائزة و"لولاكم لم نقرأ".. للتميز معادلة في عصر المعرفة
في اليوم العالمي للمعلم الذي يوافق سنويًّا الخامس من أكتوبر، لا صوت يعلو فوق صوت تقدير وإجلال المعلمين والمعلمات؛ فهم محط الأنظار والآمال والطموحات؛ إذ إن "التحول في التعليم يبدأ من المعلمين".
وتفصيلًا على هامش احتفالية وزارة التعليم باليوم العالمي للمعلم الذي أقيم أمس برعاية وزير التعليم يوسف بن عبدالله البنيان، رصدت "سبق" مشاعر معلمين ومعلمات وطالبات كرموا وشاركوا في الحفل.
بداية، أكدت المعلمة "نورة آل سرور" الحاصلة على 21 جائزة أوروبية وخليجية ومحلية، علو مكانة وشرف مهنة التعليم؛ فالمعلمون هم مربو الأجيال وبناة المستقبل؛ مشيرة إلى أن الاحتفال بالمعلم هو في كل حصة وفي كل محفل يشرف دولتنا الحبيبة المملكة العربية السعودية.
وعن صناعة المعلم المتميز، أشارت "آل سرور" إلى أنه يكون من خلال التطوير المهني والنمو الذاتي بمهنته ومعارفه وما يحصل عليه من دورات وبرامج، فالمعرفة والمعلومة بحر لا ينضب ولا بد من التجديد والاطلاع والإبحار في العلم والمعرفة؛ لا سيما في عصر الانفجار المعرفي والتقني الذي يتطلب منا المتابعة المستمرة والتقصي، وتوظيف ما ينفع منها لخدمة أبنائنا وبناتنا الطلاب والطالبات في رحلتهم الدراسية.
وعلى ذات الصعيد، قدّمت الطالبات يارا الحربي، ودانيا الراجحي، ويارا الحارثي، والجازي الدوسدي، ورتيل الشريف، صادق محبتهم وعظيم شكرهم لمعلميهم ومعلماتهم لعطائهم المتدفق، وقالوا: "لولاكم لما كنا نكتب ولا نقرأ".
بدوره، قال المعلم عبدالمنعم العبدالله من تعليم الأحساء: إن الخامس من أكتوبر مناسبة سعيدة على قلب كل معلم ومعلمة، فهي تبعث على الفخر والاعتزاز ونحن نساهم في بناء أجيال رؤية المملكة 2030 ونقطف اليوم ثمارها وانعكاسها على التعليم، وأضاف: "أقول بكل فخر واعتزاز أضحت صناعة التميز في التعليم صناعة سعودية بأفكار وعقول سعودية".
واعتبر "العبدالله"، أن الجوائز صناعة جودة ومعايير تصنع أي معلم وترتقي به إلى القمم، موضحًا أن سعى المعلم نحو التميز يتطلب منه خوض غمار هذه الجوائز.
إلى ذلك، بعث الإعلامي مفرح الشقيقي برسالة تهنئة وشكر وتقدير وإجلال لكل المعلمين والمعلمات، معبرًا في هذا الإطار عن بهجته وسعادته بتكريم المعلمين والمعلمات الحاصلين على جوائز خليجية وعالمية وقال: "هذا يثبت تميز المعلم السعودي"؛ مؤكدًا ثقته بوجود عدد كبير من المعلمين والمعلمات المتميزين في مدارسهم وفصولهم؛ متمنيًا مزيدًا من النماء والتقدم والتطور للتعليم في بلادنا.
وكانت وزارة التعليم برعاية وزير التعليم يوسف بن عبدالله البنيان، قد أقامت، أمس، احتفالًا خاصًّا لتكريم المعلمين والمعلمات؛ تقديرًا لمكانة المعلم الراسخة والمؤثرة في العملية التعليمية وتجويد مخرجاتها، وكذلك تأكيدًا على دوره في بناء وتطوير قدرات الأجيال الجديدة من أبناء وبنات الوطن؛ وذلك في مقر الوزارة بالرياض، بمناسبة اليوم العالمي للمعلم الذي يوافق الخامس من أكتوبر من كل عام، تحت شعار: "التحول في التعليم يبدأ من المعلم".
وشهدت احتفالية وزارة التعليم بيوم المعلم تكريم عدد من المعلمين والمعلمات يمثلون إدارات ومكاتب التعليم بالمناطق والمحافظات، إلى جانب عرض أوبريت فني عن "معلم الرؤية"، إضافة إلى فقرة مشاعر "لمعلم ومعلمة وطالب وطالبة"؛ تبرز دور المعلم في بناء الأجيال.