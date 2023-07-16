سرعة التشخيص والتدخل السريع يُنقذ نظر طفلة من العمى بمستشفى حراء العام بمكة

وأبان أنه تم على الفور مباشرة الحالة من قبل فريق طبي مختص من قسم العيون، وتبيّن من خلال الفحص الإكلينيكي المبدئي أنها تحتاج إلى تدخل سريع لاستخدام تقنية الليزر كإجراء أخير قبل أن تفقد الطفلة بصرها، وذلك تحت تأثير التخدير العام، حيث استغرقت العملية ما يقارب الساعة ونصف الساعة، وتكلل هذا الإجراء حسب المؤشرات الأولية بالنجاح؛ وذلك بفضل تضافر الجهود المشتركة بين قسم العيون وقسم حديثي الولادة.