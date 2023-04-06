7 مئوية فقط.. طريف تسجل أقل درجة حرارة بالمملكة اليوم

كشف المركز الوطني للأرصاد، عن درجات الحرارة الكبرى والصغرى، اليوم الخميس، على بعض مدن المملكة؛ حيث سجلت مكة المكرمة وحفر الباطن أعلى درجة حرارة بـ35 مئوية؛ فيما سجلت طريف أقل درجة حرارة 7 مئوية.
وأوضح المركز أن درجات الحرارة الكبرى المتوقعة اليوم، كالتالي: مكة المكرمة وحفر الباطن 35 مئوية، والمدينة المنورة وجازان والصمان والقنفذة وشرورة والأحساء والخرج والدهناء 34 مئوية، والرياض والتنهات ووادي الدواسر وينبع 33 درجة مئوية.
وحول درجات الحرارة الصغرى جاءت طريف في أدنى القائمة بـ7 مئوية، تليها القريات 9 درجات، والباحة 12 مئوية، وتبوك وعرعر 13 درجة.
وسجلت الطائف وأبها والباحة أعلى نسبة رطوبة 95% و90%.