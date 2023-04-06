7 مئوية فقط.. طريف تسجل أقل درجة حرارة بالمملكة اليوم

كشف المركز الوطني للأرصاد، عن درجات الحرارة الكبرى والصغرى، اليوم الخميس، على بعض مدن المملكة؛ حيث سجلت مكة المكرمة وحفر الباطن أعلى درجة حرارة بـ35 مئوية؛ فيما سجلت طريف أقل درجة حرارة 7 مئوية.