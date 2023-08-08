اليوم.. بدء استقبال تغيير التخصص والكلية والمكان إلكترونيًّا بجامعة شقراء

أعلنت جامعة شقراء عن إتاحة تغيير التخصص والكلية والمكان (المحافظة) إلكترونيًا للطلاب والطالبات الجدد، وحددت مواعيد التقديم وتأكيد التغيير، مشددةً على عدم وجود تقديم ورقي.
وتفصيلًا، بيّنت جامعة شقراء أن إتاحة تغيير التخصص للطلاب والطالبات الجدد؛ سيكون ابتداء من الساعة 12 من ظهر اليوم الثلاثاء للمقبولين في الفصل الدراسي الأول، وستغلق بوابة تغيير التخصص الساعة 12 ظهرًا من يوم غد الأربعاء للمقبولين في الفصل الأول.
فيما سيتاح تغيير التخصص للمقبول في الفصل الثاني الساعة 12 ظهرًا من يوم غد الأربعاء، وسيغلق تغيير التخصص الساعة 12 ظهرًا من يوم بعد غد الخميس.
وأشارت إلى أن إعلان نتائج تغيير التخصص ستكون يوم السبت 25 محرم 1445هـ، وأن بداية الدراسة ستكون يوم الأحد 4 صفر 1445هـ.
ونوّهت الجامعة بأنه لا يوجد تقديم ورقي، وأن التقديم سيكون عبر البوابات الإلكترونية وفق المدة المحددة، وأن المفاضلة بين المتقدمين لتغيير التخصص تتم بشكل تنافسي وفقًا للنسب التي توقف عندها القبول على المقاعد التي لا تزال شاغرة في بعض التخصصات.
وأهابت بالمتقدمين والمتقدمات، اختيار الرغبات المناسبة، مؤكدةً أن عدم ظهور بعض التخصصات للمتقدمين يعني أنه غير مؤهل للتقديم عليها؛ لأنه لم يحقق النسبة التي توقف عليه القبول في ذلك التخصص.