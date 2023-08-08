اليوم.. بدء استقبال تغيير التخصص والكلية والمكان إلكترونيًّا بجامعة شقراء

وتفصيلًا، بيّنت جامعة شقراء أن إتاحة تغيير التخصص للطلاب والطالبات الجدد؛ سيكون ابتداء من الساعة 12 من ظهر اليوم الثلاثاء للمقبولين في الفصل الدراسي الأول، وستغلق بوابة تغيير التخصص الساعة 12 ظهرًا من يوم غد الأربعاء للمقبولين في الفصل الأول.