"أمانة الشرقية" تستقبل العيد بتهيئة 718 حديقة و12 منتزهًا و206 مضامير و10 واجهات بحرية

وأكدت الأمانة أنه من ضمن استعداداتها للعيد جرى تهيئة 718 حديقة، إذ تم تجهيزها بكل الخدمات اللازمة من مسطحات خضراء وألعاب أطفال ومظلات وملاعب لممارسة الرياضات المختلفة، بالإضافة إلى تهيئة 12 منتزهًا و206 مضامير مشي، و10 واجهات بحرية وكورنيش بالمنطقة؛ وذلك لاستقبال الزوار والمتنزهين خلال إجازة العيد، كما تم تهيئة 273 ملعبًا رياضيًا، وساحة بلدية، بالإضافة إلى زراعة الورود والزهور الموسمية في كل أنحاء مدن ومحافظات المنطقة الشرقية.