إطلاق أول دبلوم جامعي في تربية ورعاية الإبل

لقيت اتفاقية نادي الإبل مع جامعة الملك خالد باستحداث دبلوم دراسات جامعية في عدد من المسارات إشادة وثناء من المهتمين بقطاع الإبل والمستثمرين فيه من داخل السعودية وخارجها.
وعلّق حمد آل عذبة، رئيس نادي قطر لمزاين الإبل، حول توقيع الاتفاقية قائلاً: خطوة مهمة، نشكر عليها القائمين بتحقيق هذا الإنجاز الكبير، ولا نستغرب هذا النجاح والتطوير من إدارة نادي الإبل في السعودية. الجانب العلمي مهم لتطوير رعاية وتربية الإبل، وها هي اليوم أصبحت تخصص يُدرس في الجامعات.
وقال رئيس الكلية التطبيقية في ظهران الجنوب، د. مسفر الوادعي، خلال حديث له في قناة الإخبارية: مذكرة التعاون بين جامعة الملك خالد ونادي الإبل ستعزز الموروث الثقافي السعودي، والتعاون العلمي في مجال الإبل.
وتحدّث الشاعر ذيب الحميداني عبر صفحته على منصة X قائلاً: خطوة جبارة في خدمة قطاع الإبل من نادي الإبل ممثلاً في إدارته، وعلى رأسهم عراب الإبل الشيخ فهد بن فلاح بن حثلين، كذلك إدارة جامعة الملك خالد في إنشاء (دبلوم رعاية الإبل)؛ لجلب كفاءات من شبابنا إلى هذا القطاع الواعد، وتحويل رعاية الإبل من مهنة بدائية إلى مجال عمل بطرق علمية ومطورة في ظل رؤية سيدي سمو ولي العهد بقيادة خادم الحرمين الشريفين -حفظهما الله-.
وأضاف: نشكر جامعة الملك خالد على هذه البادرة التاريخية، ونرجو من بقية الجامعات أن تحذو حذوها في هذا المجال، وخصوصًا الجامعات في العاصمة الرياض والمحافظات القريبة منها، وفي بقية المناطق.
واختتم: شكرًا رئيس نادي الإبل، شكرًا نادي الإبل، شكرًا جامعة الملك خالد.
ويأتي هذا فيما نوهت مواقع محلية ودولية بتلك الخطوة الأولى من نوعها بدخول تخصص "تربية ورعاية الإبل" الجامعات في السعودية؛ ما سيسمح للطلاب الراغبين باختيار التخصص الجديد، والتخرج بدرجة علمية رسمية من جامعة حكومية.