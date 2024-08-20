إطلاق أول دبلوم جامعي في تربية ورعاية الإبل

وتحدّث الشاعر ذيب الحميداني عبر صفحته على منصة X قائلاً: خطوة جبارة في خدمة قطاع الإبل من نادي الإبل ممثلاً في إدارته، وعلى رأسهم عراب الإبل الشيخ فهد بن فلاح بن حثلين، ‏كذلك إدارة ‫جامعة الملك خالد ‏في إنشاء (دبلوم رعاية الإبل)؛ ‏لجلب كفاءات من شبابنا إلى هذا القطاع الواعد، ‏وتحويل رعاية الإبل من مهنة بدائية إلى مجال عمل بطرق علمية ومطورة ‏في ظل رؤية سيدي سمو ولي العهد بقيادة خادم الحرمين الشريفين -حفظهما الله-‏.