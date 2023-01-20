"الأرصاد": سماءٌ تتخللها سحبٌ ممطرة تُسبق برياحٍ نشطة على جازان وعسير والباحة ومكة والمدينة

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية شرقية إلى شمالية غربية بسرعة 10 - 30 كم/ساعة على الجزء الشمالي، وتكون على الجزأين الأوسط والجنوبي جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 15 - 35 كم/ساعة تصل سرعة الرياح إلى 45 كم/ساعة باتجاه مضيق باب المندب، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر على الجزأين الشمالي والأوسط، ومن متر إلى متر ونصف على الجزء الجنوبي يصل إلى مترين باتجاه مضيق باب المندب، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 12 - 28 كم/ساعة على الجزأين الشمالي والأوسط، وتكون على الجزء الجنوبي شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15 - 35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.