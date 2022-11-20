أجواءٌ معتدلة ولطيفة عموماً واستمرار فرص الأمطار في بعض المناطق

يُتوقع اليوم الأحد أن تسود أجواءٌ معتدلة ولطيفة أغلبية المناطق، حيث تكون درجات الحرارة في مستويات عشرينية في وسط وشمال وشرق المملكة، ويتوقع أن تتهيّأ الفرصة لتكاثف السُحب الرُكامية في أجزاءٍ من حائل والقصيم، حيث تهطل زخاتٌ من الأمطار الرعدية بين الحين والآخر على مناطق متفرقة خلال ساعات النهار، في حين تبقى فرص الأمطار على مرتفعات جنوب غرب المملكة؛ تشمل مرتفعات الباحة وجنوب الطائف.