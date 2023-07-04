توزيع أكثر من 2 مليون كمامة داخل المسجد الحرام خلال موسم الحج

واختتم السويهري حديثه بأن هذه الجهود تأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، وبمتابعة مستمرة من قِبَل مساعد الرئيس العام للخدمات والشؤون الميدانية سعادة الأستاذ محمد بن مصلح الجابري، ووكيل الرئيس العام للخدمات وتحقيق الوقاية البيئية المهندس أحمد بن عمر بالعمش، لتقديم أفضل الخدمات الصحية والعمل على تطوير منظومة الخدمات المقدمة في الحرمين الشريفين بما يحقق توجيهات القيادة الرشيدة أيدها الله.