إلى جهة الاختصاص.. ضبط 14 مخالفًا لنظام البيئة لاستغلالهم الرواسب دون ترخيص

وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي العقيد عبدالرحمن العتيبي، أنه تم ضبط "23" آلية تستخدم في نقل الرمال وتجريف التربة، يعمل عليها مواطن و"6" مقيمين من الجنسية الباكستانية و"5" مقيمين من الجنسية اليمنية ومقيم من الجنسية الإثيوبية ومقيم من الجنسية الهندية، وتم تطبيق الإجراءات النظامية بحقهم.