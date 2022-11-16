محليات

إلى جهة الاختصاص.. ضبط 14 مخالفًا لنظام البيئة لاستغلالهم الرواسب دون ترخيص

في منطقتَي الرياض والمدينة المنورة وتم تطبيق الإجراءات النظامية بحقّهم
إلى جهة الاختصاص.. ضبط 14 مخالفًا لنظام البيئة لاستغلالهم الرواسب دون ترخيص
واس
واس

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي "14" مخالفًا لنظام البيئة؛ لاستغلالهم الرواسب دون ترخيص في منطقتي الرياض والمدينة المنورة.

وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي العقيد عبدالرحمن العتيبي، أنه تم ضبط "23" آلية تستخدم في نقل الرمال وتجريف التربة، يعمل عليها مواطن و"6" مقيمين من الجنسية الباكستانية و"5" مقيمين من الجنسية اليمنية ومقيم من الجنسية الإثيوبية ومقيم من الجنسية الهندية، وتم تطبيق الإجراءات النظامية بحقهم.

وحثّ المتحدث الرسمي على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية، على الرقم "911" بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و"999" و"996" في بقية مناطق المملكة.

القوات الخاصة للأمن البيئي

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