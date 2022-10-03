"الشورى" يطالب وزارة الرياضة باستحداث منشآت حديثة وسرعة إنجاز المشاريع المتعثرة

وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للمناقشة من قبل أعضاء المجلس أشار عضو المجلس سعد العتيبي إلى أنَّ القطاع الرياضي في المملكة خطا خطوات متسارعة نحو التطور، مطالباً بضرورة الاعتناء بالثقافة القانونية الرياضية؛ لإثراء الجانب الرياضي بما يحتاجه في هذا المجال، داعياً إلى الاستفادة من المرافق الرياضية في المدن الجامعية، للمساهمة في خطط الوزارة.