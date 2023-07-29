"جميع المخالفات صحيحة".. "أمانة العاصمة المقدّسة" تردُّ على مقطع إغلاق منشأة تجارية

أكّدت أمانة العاصمة المقدّسة، أن جميع المخالفات التي تمّ تسجيلها على إحدى المنشآت التجارية، وتحدّث حولها أحد المواطنين في مقطع فيديو على منصات التواصل، صحيحة وفق لائحة الغرامات والجزاءات مخالفة لاشتراطات النشاط التي اطلع عليها المواطن عند إصداره الرخصة وأقرّ بذلك.
وأضافت الأمانة رداً منها على مقطع مصوّر بمنصات التواصل الاجتماعي ظهر فيه أحد المواطنين يتحدث عن الغرامات المسجّلة على منشأته الواقعة ضمن نطاق أمانة العاصمة المقدّسة، من قِبل شركة (إجادة)، ما اضطره إلى إغلاق المنشأة بسبب الغرامات – على حد قوله، وبعد الاطلاع على سجل الزيارات للمنشأة نود إيضاح التالي:
أولاً: عدد الزيارات التي تمّت على المنشأة (5) زيارات، منها (2) عبارة عن تنبيه وتوعية دون فرض أي غرامات.
ثانياً: تمّ رصد (9) مخالفات على المنشأة، منها (5) مخالفات تمّ الاكتفاء بالتنبيه عليها، وفرض غرامة على (3) مخالفات نتيجة تكرارها وعدم التجاوب لحملات التنبيه، وغرامة واحدة تمّ إلغاؤها بعد اعتراض المواطن.
ثالثاً: المخالفات كافة التي تم رصدها على المنشأة صحيحة وفق لائحة الغرامات والجزاءات ومخالفة لاشتراطات النشاط، التي اطلع عليها المواطن عند إصداره الرخصة وأقرّ بذلك.
وأكّدت أمانة العاصمة المقدّسة، حرصها على دعم المنشآت التجارية وتشجيع الجميع على ضرورة التقيُّد بالاشتراطات المطلوبة للنشاط حفاظاً على سلامة المستهلك وسعياً لرفع نسبة الامتثال لدى المنشآت التجارية كافة.