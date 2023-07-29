"جميع المخالفات صحيحة".. "أمانة العاصمة المقدّسة" تردُّ على مقطع إغلاق منشأة تجارية

وأضافت الأمانة رداً منها على مقطع مصوّر بمنصات التواصل الاجتماعي ظهر فيه أحد المواطنين يتحدث عن الغرامات المسجّلة على منشأته الواقعة ضمن نطاق أمانة العاصمة المقدّسة، من قِبل شركة (إجادة)، ما اضطره إلى إغلاق المنشأة بسبب الغرامات – على حد قوله، وبعد الاطلاع على سجل الزيارات للمنشأة نود إيضاح التالي: