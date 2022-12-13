بـ6 مئوية.. القريات تسجّل أدنى درجة حرارة في المملكة

كشف المركز الوطني للأرصاد، عن درجات الحرارة الكبرى والصغرى، اليوم الثلاثاء، على بعض مدن المملكة؛ حيث سجّلت جدة وجازان أعلى درجة حرارة بـ31 مئوية، فيما سجلت القريات أدنى درجة حرارة بـ 6 درجات مئوية.
وأوضح المركز أن درجات الحرارة الكبرى المتوقعة اليوم، كالتالي: جدة وجازان 31 درجة مئوية، القنفذة 30 درجة، وينبع 29 درجة، وكل من المدينة المنوّرة وشرورة والعلا 27 درجة.
وحول درجات الحرارة الصغرى جاءت القريات في أدنى القائمة بـ6 درجات مئوية، تليها عرعر وطريف 8 مئوية، ثم أبها وتبوك وسكاكا 9 درجات، والباحة 10 مئوية، وكل من حائل ونجران والطائف 11 مئوية.
وسجّلت أبها والباحة وعرعر وطريف أعلى نسبة رطوبة 95%.