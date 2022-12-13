بـ6 مئوية.. القريات تسجّل أدنى درجة حرارة في المملكة

كشف المركز الوطني للأرصاد، عن درجات الحرارة الكبرى والصغرى، اليوم الثلاثاء، على بعض مدن المملكة؛ حيث سجّلت جدة وجازان أعلى درجة حرارة بـ31 مئوية، فيما سجلت القريات أدنى درجة حرارة بـ 6 درجات مئوية.