الأمير فيصل بن خالد: يوم التأسيس رسم مرتكزات الوطن وأثمر مملكة ثالثة قوية

وقال الأمير فيصل بن خالد: "في هذا اليوم، علينا أن نستلهم بطولات من أسسوا لهذا الكيان الشامخ، بداية من الدولة السعودية الأولى، التي تأسست قبل نحو 300 عام، على يد الإمام محمد بن سعود -رحمه الله- مرورًا بالدولة السعودية الثانية، وما شهدته الأراضي السعودية من تضحيات جسام، من أجل جمع القبائل المتناثرة والمتشرذمة، تحت راية التوحيد، إلى أن تم تأسيس الدولة السعودية الثالثة وتوحيد البلاد على يد الملك عبدالعزيز -طيب الله ثراه- وصولًا إلى العهد الزاهر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظهما الله- اللذين توجا جهود الآباء والأجداد بسلسلة إنجازات لا تنتهي، جاءت بها رؤية 2030، لترسم ملامح مملكة ثالثة متطورة ومزدهرة وقوية، تعلن عن نفسها إقليميًا ودوليًا، رغم المتغيرات والتحولات التي يشهدها العالم من حولنا".