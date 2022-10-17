السديس مشيداً بخطاب الملك: خادم الحرمين حريصٌ على بناء دولة عصرية دستورها كتاب الله تعالى

وصف الرئيس العام للمسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس، ما ورد في كلمة خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- في افتتاح مجلس الشورى، بأن دستور المملكة كتاب الله تعالى، وسنة رسوله -صلى الله عليه وسلم-، وهو يعزّز مبدأ الشورى، كما قال تعالى في كتابه الحكيم (وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ)، وتتخذ من هذا قولاً فصلاً، وعملاً في سياساتها وتحقيقاً لمستهدفاتها وبرامجها وقراراتها، وستظل متمسكة بهذا المبدأ، بأنه امتدادٌ لنهج المؤسس المغفور له -بإذن الله- الملك عبدالعزيز -رحمه الله- وهو الدستور الذي التزم به أيضاً الملوك المتعاقبون -رحمهم الله- واستمر في النهج نفسه خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله-.
وأكّد الرئيس العام أن خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- جسّد في كلمته ركائز الحكم في هذه البلاد المباركة على كتاب الله وسنة رسوله -صلى الله عليه وسلم- قولاً وفعلاً وبناء دولة عصرية دستورها كتاب الله تعالى وسنة رسوله -صلى الله عليه وسلم-، أساسها المواطن، وعمادها التنمية، وهدفها الازدهار، وصناعة مستقبلٍ أفضل للوطن وأبنائه وبناته.
وأشار السديس، إلى أن خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- عكس في كلمته، حرص هذه البلاد المباركة لخدمةً الحرمين الشريفين، منذ تأسيسها والاضطلاع بواجباتها بكل ما يخدم الإسلام والمسلمين، والعمل على إنجاز المشروعات التي تضمن التيسير والسلامة في المسجد الحرام والمسجد النبوي والمشاعر المقدّسة.
وأشاد الرئيس العام، بالخطاب الملكي الذي ألقاه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- خلال افتتاح أعمال السنة الثالثة من الدورة الثامنة بمجلس الشورى، وما تضمنه من معانٍ جليلة أصّلت لمنهج الدولة ودستورها المستمد من كتاب الله والشريعة الغراء.
وقال إن خطاب خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- يجسّد منهج المملكة العربية السعودية منذ تأسيسها على يد الملك المؤسّس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود -طيّب الله ثراه- ومن بعده أبناؤه البررة، حتى هذا العهد الزاهر الميون عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، في تطبيق مبدأ الشورى وخدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما، وتمسك المملكة بالقرآن الكريم والسنة النبوية.
وأشار إلى أن الخطاب جاء ليؤكّد مكانة المملكة العربية السعودية عربياً وإسلامياً وعالمياً وما تمثله من دور محوري في إحلال الأمن والسلام والاستقرار والازدهار، موضحاً أنه -حفظه الله- أكّد أن دولتنا أرست ركائز السلم والاستقرار وتحقيق العدل ما جعلها تبلغ بين الأمم مكانة عليا ورفيعة نفتخر بها جميعاً قيادة وشعباً.
ورفع أكف الضراعة إلى الله -عزّ وجلّ- أن يبارك في جهود حكومة خادم الحرمين الشريفين، وأن يجعلها عزاً وذخراً للإسلام والمسلمين، وأن يديم على بلادنا نعمة الأمن والأمان، إنه ولي ذلك والقادر عليه.