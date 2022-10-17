السديس مشيداً بخطاب الملك: خادم الحرمين حريصٌ على بناء دولة عصرية دستورها كتاب الله تعالى

وصف الرئيس العام للمسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس، ما ورد في كلمة خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- في افتتاح مجلس الشورى، بأن دستور المملكة كتاب الله تعالى، وسنة رسوله -صلى الله عليه وسلم-، وهو يعزّز مبدأ الشورى، كما قال تعالى في كتابه الحكيم (وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ)، وتتخذ من هذا قولاً فصلاً، وعملاً في سياساتها وتحقيقاً لمستهدفاتها وبرامجها وقراراتها، وستظل متمسكة بهذا المبدأ، بأنه امتدادٌ لنهج المؤسس المغفور له -بإذن الله- الملك عبدالعزيز -رحمه الله- وهو الدستور الذي التزم به أيضاً الملوك المتعاقبون -رحمهم الله- واستمر في النهج نفسه خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله-.