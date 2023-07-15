محليات

حرس الحدود بجازان يُطيح بـ9 مخالفين لتهريبهم 180 كجم قات

تم استكمال الإجراءات وتسليمهم والمضبوطات لجهة الاختصاص
حرس الحدود بجازان يُطيح بـ9 مخالفين لتهريبهم 180 كجم قات

قبضت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع العارضة بمنطقة جازان، على (9) مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية؛ لتهريبهم (180) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر.

وتم استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وتسليمهم والمضبوطات لجهة الاختصاص.

وتُهيب الجهات الأمنية بالجميع الإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات؛ وذلك من خلال الاتصال بالأرقام: (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني 995@gdnc.gov.sa، وستعالَج جميع البلاغات بسرية تامة.

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