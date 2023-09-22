قلعة الملك عبدالعزيز التاريخية بحقل.. رمزٌ تاريخيٌّ يحكي عن عقودٍ من الأمن والازدهار

وعن مواد البناء اُستخدم الحجر الجيري المجلوب من الشعاب المرجانية المتشكّلة على السهل الساحلي لخليج العقبة، أما السقف فشُيد من الخشب وسعف النخل والخصف والطين، وتضم القلعة من الداخل باحة مكشوفة محاطة بغُرف ومواقف للمركبات، حيث تقع على الناحية الشمالية للقصر غرفة كانت مكتباً لإدارة البرق والبريد آنذاك، وفي الناحية الجنوبية ثلاث غرف اتخذت مكاتب للإدارات الحكومية، وفي الناحية الشرقية للقصر تقع البوابة الرئيسة التي تتوسط غُرفتين وعلى الزاوية الشرقية الشمالية السُلم الموصل لسقف القلعة، وفي منتصف باحة القلعة وبالقرب من مكتب البرق والبريد تقع بئر تبلغ عمقها نحو 5 أمتار.